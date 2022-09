Test Medicina 2022: come segnalare le domande sbagliate

Ieri si è svolto il tanto atteso Test di Medicina e dopo poche ore sono uscite le risposte ai quesiti. Molti studenti, tuttavia, denunciano alcune domande errate. Ecco come segnalarle in modo ufficiale.

Ieri si è svolto il tanto atteso Test di Medicina 2022. Poche ore dopo la fine della prova sono state pubblicate le risposte ai quesiti e molti studenti sono in disaccordo poiché segnalano la presenza di alcune domande errate. Ciò, infatti, non può essere così raro come potrebbe sembrare poiché l’anno scorso sono state corrette tre domande dopo la fine della prova poiché inesatte.

Tuttavia, è possibile segnalare al MUR, tramite pagina dedicata sul sito accesso programmato. Il modulo sarà attivo a partire dal 9 settembre e successivamente il MUR procederà ai controlli e farà sapere se effettivamente ci sono quesiti sbagliati e in che modo verranno contati ai fini della graduatoria.