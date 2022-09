Test Medicina 2022: le soluzioni della prova

Test Medicina 2022: finalmente online, dunque consultabili, le soluzioni della prova sostenuta oggi da numerosissimi candidati.

Test Medicina 2022: si è svolta oggi, 6 settembre, a partire dalle ore 13:00 in tutta Italia la prova d’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. Bisognerà attendere per scoprire chi riuscirà ad ottenere con certezza uno dei 14.740 posti messi a disposizione (esclusivamente per Medicina) ma è già possibile consultare i risultati del test per farsi una prima idea.

Test Medicina 2022: le soluzioni

Come ogni anno, il MUR ha pubblicato le soluzioni ufficiali della prova. Eccole di seguito:

Test Medicina 2022: la struttura della prova

Si ricorda, infine, che la prova di quest’anno contava:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

5 quesiti di ragionamento logico e problemi;

23 quesiti di biologia;

15 quesiti di chimica;

13 quesiti, infine, di fisica e matematica.