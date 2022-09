Test Medicina 2022, Codacons contro numero chiuso: prevista massa di ricorsi

Test Medicina 2022: il Codacons denuncia gli accessi limitati per Medicina e Odontoiatria. Per questo motivo, si propone di fornire assistenza legale agli studenti per un ricorso collettivo contro la prova.

Oggi 6 settembre 2022 partono i test di accesso per Medicina e Odontoiatria, con 65.378 candidati iscritti alla prova a fronte di 14.740 posti disponibili per Medicina e 1.330 per Odontoiatria.

Quella del numero chiuso è una pratica che, come denuncia il Codacons, mai come quest’anno appare inutile e scorretta. “I test di accesso– spiega infatti il presidente Carlo Rienzi – servono oramai solo a riempire le casse degli atenei, e sono dannosi per il paese e per il sistema sanitario dal momento che in Italia si assiste da tempo ad una grave carenza di medici, come dimostrato di recente dall’emergenza Covid“.

Ancora una volta, come ormai ogni anno, a venire danneggiati sono quindi i diritti degli studenti e degli utenti del servizio sanitario, ma non solo: se avviene lo spreco di milioni e milioni di euro da parte dei candidati per la preparazione ai test e per sostenere effettivamente le prove nelle varie città, la carenza di medici affetta la popolazione intera.

Proprio per questo motivo, il Codacons fornirà assistenza legale agli studenti che vorranno proporre un ricorso collettivo al Tar del Lazio contro i test di accesso a Medicina 2022. Tutti gli interessati possono dunque fornire la pre-adesione all’iniziativa legale inviando una mail al seguente indirizzo email: info@codacons.it.