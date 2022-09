Catania, alimenti in pessime condizioni igienico-sanitarie: sequestri e sanzioni

Controlli dei Nas nel centro cittadino: locali multati e due attività sospese per condizioni igienico- sanitarie precarie.

Avviati una serie di controlli da parte dei Carabinieri del Nas di Catania in alcuni locali del centro storico della città e del Lungomare di Ognina.

Numerosi i locali controllati e tanti gli esercizi sanzionati per il mancato rispetto delle regole igienico-sanitarie. Due locali hanno anche subito la sospensione dell’attività.

Sequestrati 400 kili di alimenti

Complessivamente, i controlli per il contrasto alle attività illecite e alle contraffazioni, a garanzia della sicurezza alimentare, hanno portato al sequestro di complessivi 400 chili di alimenti, l’applicazione di sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro con conseguente segnalazione all’autorità amministrativa dei titolari di 5 esercizi, due dei quali hanno subito anche la sospensione dell’attività.

Alimenti in condizioni igienico-sanitarie precarie

Nello specifico, sono stati sequestrati oltre 60 chili di prodotti ittici posti in cattivo stato di conservazione e per i quali non era stata minimamente documentata la cosiddetta “filiera alimentare”.

Di particolare rilievo è stato il sequestro operato dai carabinieri del Nas, insieme al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp, di oltre 2 quintali di alimenti di varia natura, tra i quali prodotti ittici, stoccati in modo promiscuo in una cella frigo presso una trattoria del lungomare cittadino, con pericolo di contaminazione crociata.

Tali alimenti erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie molto precarie e pertanto immediatamente eliminati, perché ritenuti non idonei al consumo umano.