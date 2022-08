Lavoro Catania e provincia: Calzedonia, IKEA e Leroy Merlin cercano personale

Lavoro Catania e provincia: alcune famose aziende cercano personale per i punti vendita catanesi, perché non candidarsi? Di seguito i requisiti richiesti per le posizioni aperte.

Lavoro Catania e provincia: sono diverse le figure cercate nei punti vendita presenti nella città etnea. Ecco alcune delle opportunità lavorative più allettanti.

Subito lavoro Catania: Calzedonia

Tra le offerte di lavoro Catania e provincia è presente anche Calzedonia, che cerca personale per il punto vendita di Misterbianco (CT) nel ruolo di Assistente alle vendite. I compiti legati a questa figura sono la vendita e l’assistenza al cliente tramite.

I requisiti richiesti dall’azienda per svolgere questo ruolo sono:

Essere appassionati e lavorare con entusiasmo, impegno, grande energia e motivazione;

Essere aperti al cambiamento;

Agire ed essere d’esempio affrontando le sfide con concretezza e semplicità;

Avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Lavoro Catania e provincia: le posizioni aperte da Ikea

L’azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili e articoli per la casa cerca personale. In particolare, per il punto vendita di Catania ci sono due posizioni vacanti: Interior Design Specialist e Addetto al montaggio mobili part-time.

Per quanto riguarda la posizione di Interior Design Specialist, si cercano persone con le seguenti caratteristiche:

Appassionate di home furnishing e di design;

Preferibile esperienza pregressa in Com&In;

Percorso di studi in linea (università, corsi, accademia in Architettura, Interior Design o simili);

Capacità di generare idee innovative;

Conoscenza dei principali software di progettazione grafica e di layout, ma specificatamente di Revit;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Una volta selezionati, i candidati si occuperanno di contribuire alla creazione di spazi espositivi che riflettano diversi stili, studiare il layout degli spazi espositivi in relazione al flusso clienti e presentare l’assortimento dei prodotti Ikea in tutta la sua ampiezza.

Per la posizione lavoro di Addetto al montaggio mobili, invece, Ikea è in cerca di persone che hanno i seguenti requisiti:

Avere dimestichezza nel montaggio;

Preferibile esperienza nel campo manutenzione/montaggio;

Avere passione per l’Home Furnishing ed uno spirito creativo per l’allestimento degli spazi di vendita;

Amare il contatto con i clienti;

Sapere utilizzare gli strumenti del pacchetto Office, in particolare Excel (requisito preferenziale).

Offerte lavoro Catania e provincia: Leroy Merlin assume

Leroy Merlin, multispecialista prodotti e servizi per la casa, è presente da oltre 10 anni nel centro Etnapolis di Belpasso (CT). Adesso, però, arriva a Catania Fontanarossa (zona ind.le) con un nuovo punto vendita, e per questo seleziona per i propri team Venditori esperti.

In particolare, si cercano: