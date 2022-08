La Sicilia brucia, roghi in diverse province: in fiamme anche una discarica

Fiamme in tutta la Sicilia: ecco il punto sulla situazione incendi nell'Isola.

L’emergenza incendi, ormai da giorni, attanaglia la Sicilia. Risulta particolarmente colpito il Palermitano, ma anche in altre province si fa i conti con il susseguirsi dei roghi.

Da ieri brucia anche la discarica di Bellolampo, al nord del capoluogo di Regione. Ad ogni modo, secondo le ultime indiscrezioni, l’incendio è ora sotto controllo.

Il sindaco della città, Lagalla, ha comunque raccomandato ai cittadini di passare poco tempo all’aperto e di tenere le finestre chiuse quando si è a casa. L’intervento dei Vigili del Fuoco ed il supporto del canadair hanno scongiurato il peggio, ma si teme ancora per l’Isola, nelle scorse ore piegata dalle fiamme.

I principali incendi

Nelle scorse ore le fiamme hanno messo in fuga anche alcuni residenti del quartiere di Borgo Nuovo. I Vigili, poi, sarebbero ancora a lavoro nei pressi di Poggio Ridente e Poggio San Francesco: anche qui, per via delle fiamme, gli abitanti sono stati invitati a lasciare le abitazioni.

In mattinata, inoltre, un nuovo incendio è divampato nei pressi del Monte Grifone e sono ancora presenti dei focolai nei pressi di Monreale.

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore i canadair e le squadre antincendio sono intervenuti nelle seguenti zone: Bolognetta, Montemaggiore Belsito in contrada San Giovanni, a Portella della Ginestra a Piana degli Albanesi.

Incendi anche a Piano dell’Occhio e Valle Presti Monreale, a Monte San Calogero a Caccamo, Belmonte Mezzagno e Calcerame a Montelepre.

Il fuoco ha colpito anche alcune arterie: roghi, di fatto, sono divampati lungo la Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato, e sulla Palermo-Catania, all’altezza di Villabate.

Il fuoco non ha risparmiato nemmeno l’Agrigentino. A Canicattì le fiamme hanno messo in pericolo anche Villa Borbonaro.

Nel Trapanese due grandi incendi hanno colpito Calatafimi, soprattutto la vegetazione del Castello Eufemio, il Bosco di Scorace e Buseto Palizzolo, altri roghi hanno sfiorato l’autostrada A29.

Ore trascorse nel tentativo di spegnere i roghi anche nelle province di Catania, Messina e Siracusa.