Meteo Sicilia, nel weekend scendono le temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: temperature in calo nell'Isola nel corso del weekend ormai alle porte. Ecco le previsioni del dettaglio sui prossimi giorni di questo agosto.

Meteo Sicilia: un vortice ciclonico sull’Europa nord-occidentale si sta dirigendo verso Sud-est, provocando così un peggioramento anche nell’Isola. Nuvolosità in aumento e locali piovaschi nella zona orientale della Sicilia per la giornata di oggi. Anche per i prossimi due giorni le temperature saranno in leggero calo: si prevede, dunque, un fine settimana un po’ meno caldo. I dettagli.

Avviso Protezione Civile: bollino giallo a Catania

Nelle scorse ore la Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso per rischio incendi ed ondate di calore.

Indicato per oggi, venerdì 19 agosto, un “livello 1” di rischio per ondate di calore a Catania, Messina e Palermo. Sono indicate, inoltre, una temperature massime percepite di 35 gradi per Palermo, di 38 per Catania e di 37 per Messina.

Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, queste saranno isolate, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale, mentre saranno assenti o non rilevanti altrove.

Meteo Sicilia: le previsioni per sabato

Anche la Protezione Civile, tuttavia, riferisce di un imminente calo delle temperature: secondo quanto si evince dallo stesso avviso, domani, sabato 20 agosto, non vigerà più il “livello 1” di rischio per le tre città citate.

In merito alle temperature massime percepite:

a Catania si passerà da 38 a 34 gradi ;

; a Messina si passerà da 37 a 34 gradi;

a Palermo si passerà da 35 a 33 gradi.

Inoltre, secondo quanto previsto dagli esperti de IlMeteo.it, nelle province di Enna, Messina, Palermo e Caltanissetta per domani si prevedono rispettivamente nubi sparse e cielo poco nuvoloso. In tutta l’Isola il vento risulterà moderato.

Domenica 21 agosto: le previsioni meteo Catania e Sicilia

Anche per domenica sono attese previsioni meteo Sicilia simili. Secondo IlMeteo.it, le province più calde saranno Catania, Siracusa ed Agrigento, con una massima di 34 gradi, mentre le più “fresche” saranno Enna e Trapani, con delle massime di rispettivamente 26 e 29 gradi.

Nel Catanese, invece, la minima sarà di 23 gradi ed è inoltre previsto vento debole, mentre nel resto dell’Isola sarà moderato.