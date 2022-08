La notte più romantica dell'anno è alle porte: l'annuale appuntamento con le stelle cadenti di San Lorenzo si avvicina e sono diverse le proposte per trascorrerlo a Catania e dintorni.

Notte di San Lorenzo 2022: cosa fare a Catania e dintorni? Manca orami poco per una delle serate più romantiche che si ripete ogni anno. Se per molti si tratta di un’occasione da condividere, con gli amici o in coppia, per altri può anche essere un evento di cui godere in solitudine, ammirando le stelle. Tuttavia, resta solo poco tempo per decidere come trascorrere la notte del 10 agosto: ecco quindi gli eventi principali a Catania e dintorni per la Notte di San Lorenzo 2022.

San Lorenzo 2022: natura e montagna

Una prima immancabile scelta per trascorrere la notte di San Lorenzo è quella di recarsi in montagna, rilievi o in mezzo alla natura. Infatti, che ci si trovi con un gruppo di amici o in coppia, i punti più alti della città sono quelli che permettono di godere di una migliore visuale sul cielo. Inoltre, l’inquinamento luminoso è di gran lunga minore e per questo motivo le stelle cadenti possono essere più facilmente visibili.

Trattandosi di Catania, il suggerimento principale non può che essere l’Etna. Si può scegliere a che punto dell’altura fermarsi, o se recarsi presso i rifugi, dove sicuramente si troveranno anche altre persone insieme alle quali trascorrere la serata, tra comitive e appassionati di astronomia.

Notte di San Lorenzo 2022, cosa fare a Catania e dintorni: mare

Per coloro i quali non sanno rinunciare al mare d’estate neanche per la notte di San Lorenzo, andare a vedere le stelle in spiaggia potrebbe essere la soluzione migliore. Infatti, a Catania e nei dintorni non mancano certo luoghi marittimi ai quali è possibile accedere per trascorrere una serata insieme agli amici. Inoltre, per certi versi il mare potrebbe essere più facilmente raggiungibile rispetto alla montagna da chi non ha un mezzo proprio.

Basti pensare alla zona di San Giovanni li Cuti, o ancora alla Playa di Catania, entrambe prossime alla città etnea e per questo motivo mete più semplici da raggiungere.

Eventi a Catania e dintorni per San Lorenzo 2022

Per chi invece vede San Lorenzo come un’occasione per divertirsi in compagnia, esistono tantissimi eventi pubblici e privati organizzati per la sera del 10 agosto. Infatti, l’idea principale di cercare le stelle cadenti non è necessariamente condivisa da tutti, mentre la possibilità di trascorrere una serata con gli amici può essere vista come più appetibile. A tal proposito, tra i consigli per trascorrere un San Lorenzo alternativo ci sono le sagre estive che cadono in questo periodo, o ancora eventi come “Calici di Stelle” per gli amanti dell’enogastromia.

Inoltre, per chi vuole trascorrere una serata di San Lorenzo a tema ma in maniera più singolare, è possibile prendere visione degli eventuali eventi organizzati dagli osservatori astronomici presenti a Catania e dintorni, come l’INAF o ancora l’Osservatorio Astrofisico Serra La Nave.

Infine, per i più festaioli e per gli amanti della movida, esistono delle serate organizzate in alcuni locali proprio in occasione della Notte di San Lorenzo. Tra le pagine social ufficiali e le eventuali locandine sparse per la città non resta che scegliere il luogo e l’evento al quale si preferisce prendere parte per trascorre la notte di San Lorenzo 2022.