Maltempo in Sicilia: danni, allagamenti e strade come fiumi [VIDEO]

Caltanissetta colpita da forti piogge nel pomeriggio di ieri. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Tra i danni, case allagate, alberi caduti e tombini saltati.

Anticiclone africano che ha leggermente mollato la presa con rischio piogge e maltempo che insidieranno la Sicilia anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio di ieri, a partire dalle 15 fino alle 16 circa, ad essere colpita da forti piogge è stata la città di Caltanissetta e il vicino paese San Cataldo. Numerosi i danni che hanno reso necessari 25 interventi da parte dei vigili del fuoco, per alberi caduti, tombini saltati e case allagate.

In particolare, gli alberi si sono abbattuti su contrada Gurra Savarino e in via Stazzone, mentre numerosi abitanti hanno segnalato allagamenti, specie in zone di campagna, presso le proprie abitazioni, più precisamente in viale Luigi Monaco e via Due Fontane e a San Cataldo in via Babbaurra, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la caduta di pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità. Tanti disagi nella circolazione per le strade di Caltanissetta e scene di panico a San Cataldo dove la pioggia torrenziale ha trascinato i Cassonetti. Fortunatamente non si contano feriti.

Grande paura per una giovane all’interno della sua auto, quando uno degli alberi di villa Cordova è caduto finendo sopra il veicolo. Fondamentale l’intervento di un volontario della protezione civile che ha aiutato la giovane ad uscire dal mezzo. In tutto, si contano una sessantina di segnalazioni con ancora diversi interventi in corso e tre squadre dei vigili del fuoco in azione.

Inoltre, diverse strade si sono trasformate in fiumi, come è possibile vedere da un video pubblicato sulla pagina Facebook CMS – Centro Meteorologico Siciliano.