Pagamento pensioni settembre 2022: le date

Pagamento pensioni settembre 2022: nuovi aggiornamenti. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Pagamento pensioni settembre 2022: a settembre 2022, l’INPS conferma con il nuovo calendario pensioni i primi pagamenti dal 1 settembre. Infatti, la data di pagamento dell’assegno pensioni INPS di settembre, quando ci saranno gli accrediti delle pensioni con gli aumenti, sarà a partire dal primo giorno bancabile di settembre. Il calendario INPS torna alla normalità effettuando l’accredito per le pensioni in banca e poste il primo giorno bancabile del mese, per evitare assembramenti il ritiro in posta non è anticipato ma resta scaglionato in base alla prima lettera del cognome.

Sottolineando che tutti i pensionati che ricevono il pagamento della pensione in banca nel mese di settembre, riceveranno l’importo accreditato sul proprio conto corrente bancario dal giorno 1 settembre 2022. Allo stesso modo, tutti i pensionati titolari di un conto BancoPosta o Postepay Evolution, oppure di un semplice libretto di risparmio potranno ritirare la pensione dai primi giorni di settembre. Sottoscrivendo per Poste Italiane che quest’ultima continuerà a pagare le pensioni in base alla prima lettera del cognome anche dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria. Non sapendo se in futuro si sceglierà di reintrodurre il pagamento anticipato.

Calendario pagamento pensioni INPS 2022 per settembre

I pagamenti delle pensioni INPS di settembre 2022 però non saranno anticipati nel calendario INPS 2022, si potrà ritirare la pensione a partire dal 1 settembre, cioè dal primo giorno bancabile del mese di settembre 2022. Con necessaria verifica, Il ritiro delle pensioni continuerà ad avvenire secondo un calendario basato sul cognome dei pensionati e va in ordine alfabetico in cui le date e le lettere del cognome sono da verificare con il nuovo calendario pensioni INPS. Aspettando avvisi ufficiali si presuppone che se il ritiro avvenisse in modo scaglionato, questo sarebbe l’elenco:

A – B ritiro pensione il giorno giovedì 1 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; C – D ritiro pensione il giorno venerdì 2 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; E – K ritiro pensione il giorno sabato mattina 4 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; L – O ritiro pensione il giorno lunedì 6 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; P – R ritiro pensione il giorno martedì 7 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; S – Z ritiro pensione il giorno mercoledì 8 settembre.

Calendario da verificare in ogni diverso ufficio postale di appartenenza. Aggiungendo inoltre che poste Italiane ha reso noto sul proprio sito internet che il pagamento delle pensioni del mese di settembre 2022 sarà scaglionato in base al cognome e sicuramente non sarà in anticipo. Ricordando che il problema della data di accredito non è mai stato di chi riceve la pensione presso le filiali bancarie. Infatti le banche continuano ad accreditare l’importo pensione il 1 settembre 2022 come da calendario INPS, il 1 settembre infatti è il primo giorno bancabile del mese.