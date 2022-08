Instagram, in arrivo mappe social: ecco di cosa si tratta

In arrivo mappe social su Instagram per andare a caccia dei migliori contenuti in base ai propri interessi. Ecco di cosa si tratta.<

Novità in arrivo per Instagram. La società di Marck Zuckerberg ha annunciato l’introduzione di una nuova esperienza di ricerca e mappa dinamica. Nello specifico la novità permettà agli utenti di esplorare le posizioni contrassegnate più popolari intorno a loro e di filtrare i risultati in base alle categorie.

Il servizio, dopo l’aggiornamento, si ispirerà a Google Maps cercando di raccogliere l’interesse degli utenti anche meno giovani, che cercano sui social consigli sui luoghi da visitare, soprattutto durante le vacanze. In precedenza le mappe di Instagram mostravano solo il “tag” della localizzazione dei contenuti pubblicati.

Gli utenti potranno cliccare sul punto di interesse per sfogliare le migliori categorie e visualizzare contenuti attinenti alle loro ricerche.