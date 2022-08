Catania al primo posto per il turismo: è la preferita dagli italiani ad agosto 2022

Gli italiani hanno scelto: Catania sarà la città più visitata durante il mese di agosto 2022.

Qual è la meta più ambita dagli italiani per l’estate 2022? Secondo una recente ricerca fatta dal sito eDreams, Catania è in cima alla lista.

L’analisi di eDreams

Attraverso una nuova analisi portata avanti dall’agenzia di viaggi eDreams sulle abitudini degli italiani si fa caso ad una novità: la maggior parte di chi partirà nei prossimi giorni ha prenotato a ridosso della vacanza. Infatti, più del 30% degli italiani ha bloccato voli e alloggi soltanto a luglio, mentre un altro 28% nel mese di giugno 2022. E tra le mete più desiderate per una vacanza all’insegna del relax e della cultura salgono sul podio Catania, seguita da Tirana e infine Palermo.

Chi ha scelto la città di Catania, secondo i dati, sono i viaggiatori provenienti dal Piemonte, mentre Tirana è in testa alle preferenze di prenotazione per chi parte da Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Palermo, invece, è luogo preferito per chi sarà in partenza da Lazio, Lombardia e Marche, mentre la città sarda di Olbia affascina i viaggiatori che partiranno dal Veneto.

Tra gli stranieri, invece, i principali visitatori che sceglieranno l’Italia e la Sicilia per il mese di agosto sono francesi (22%), seguiti da tedeschi (18%) e infine spagnoli (18%).

Cosa scelgono i siciliani?

Chi invece quest’anno partirà da Sicilia e Sardegna sarà per visitare le storiche città d’arte, una tendenza che li accomuna soprattutto ai viaggiatori stranieri. Dalla Sardegna si parte soprattutto alla volta di Milano, Roma e Napoli. Le prime tre destinazioni che invece sembrano prediligere i siciliani sono Roma, Malta e Milano. Quasi la metà, il 46% degli italiani in vacanza ad agosto, viaggerà per un periodo dai 7 ai 13 giorni, il 18% si concederà un break di 5/6 giorni, mentre un 11% staccherà per un periodo più lungo, dai 14 ai 20 giorni.

Le destinazioni preferite dagli italiani