Autostrada Palermo-Catania, tratto chiuso al transito: possibili rallentamenti

Continuano i lavori di ammodernamento della "Strada degli Scrittori": prevista chiusura di uno svincolo dell'autostrada Palermo-Catania per la manutenzione.

Sull’autostrada Palermo-Catania, in corrispondenza dello svincolo autostradale per Caltanissetta, saranno eseguiti dei lavori di pavimentazione per un’estensione di circa 1 km. L’intervento inizierà domani 3 agosto fino a mercoledì 10 agosto. I lavori interesseranno entrambe le carreggiate che saranno quindi ristrette, con chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso, per una estensione limitata, senza ulteriore impatto sulla circolazione autostradale.

Gli interventi, realizzati in intesa con la Regione Siciliana, rientrano nei lavori di ammodernamento della statale 640 “Strada degli Scrittori”, che hanno visto la realizzazione del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la strada statale 640. L’Anas, è interessata ad uniformare la tratta autostradale agli standard di percorribilità e sicurezza che Anas, lungo tutta l’infrastruttura autostradale, intende perseguire con l’attuazione del piano degli investimenti di manutenzione programmata in corso.