La Sicilia è tra le 20 isole più belle in Europa: la classifica Travel+Leisure

La Sicilia è sempre stata una terra ammirata dal mondo intero, al punto che la rivista newyorkese Travel+Leisure l'ha posizionata tra le 20 isole europee più belle.

Agosto è ormai arrivato: il mese per eccellenza durante il quale si può godere qualche giorno di ferie, prima del rientro ai propri posti di lavoro. Mese in cui, perché no, si sceglie non di trascorrere le vacanze nella propria città, bensì di viaggiare alla scoperta di nuove mete, alla ricerca di nuovi luoghi e ricordi indimenticabili.

E se alla scelta finale della meta partecipa anche l’opinione di riviste storiche come Travel + Leisure, pubblicazione mensile newyorkese fondata nel 1937, celebre per le sue World’s Best, classifiche che esplorano, secondo certi parametri e certe tematiche, i luoghi del mondo, ecco che la Sicilia, così come l’Italia intera, non può che catturare l’attenzione del nostro ipotetico viaggiatore.

Per quest’anno, infatti, l’Isola si è guadagnata l’undicesimo posto nella classifica World’s Best – The 20 Best Islands in Europe: secondo le opinioni raccolte dai lettori di Travel + Leisure, della Sicilia si elogia la sua “storia multiforme”. Citando un appassionato di storia, infatti, la rivista sottolinea come “la Sicilia attende il viaggiatore intrepido e preparato con spiagge incredibilmente incontaminate, rovine greche e favolose architetture del tardo medioevo e del periodo del Regno delle Due Sicilie”.

La classifica

L’Isola, ad ogni modo, non è l’unica meta italiana della Top 20 delle migliori isole europee per il 2022: Travel + Leisure posiziona infatti al primo posto, col punteggio più alto di 94.61 punti, Ischia; al quindicesimo e al sedicesimo posto, invece, è possibile trovare la Sardegna e Capri. Conquistano la gran parte del quadro europeo le più celebri isole greche, quali ad esempio Santorini, Creta, Milo e Paro; sono presenti infine altre famose isole europee quali, ad esempio, Skye, Ibiza, la Corsica e Maiorca.