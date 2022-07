Lavoro Sicilia: Enel, Zara e Lidl cercano personale nell’Isola

Lavoro Sicilia: Enel, Zara e Lidl cercano nuove figure professionali. Di seguito le posizioni aperte per le quali candidarsi e le sedi di riferimento nelle province dell'Isola.

Questi brand hanno pubblicato nuovi annunci per allargare il loro organico: ricercano figure con capacità differenziate a seconda del ruolo e della prestazione lavorativa che andranno a ricoprire. Di seguito le principali offerte di lavoro in Sicilia per queste aziende.

Lavoro Sicilia: Enel

Le assunzioni del gruppo Enel sono rivolte sia a laureati in diverse discipline sia diplomati, mediante contratti a tempo determinato e indeterminato. La società ha aperto nuove selezioni del personale su tutta Italia e per quanto concerne la Sicilia, a Catania sono ricercate figure di:

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;

Business Analyst CRM;

Business Analyst ERP;

Content Specialist;

Electrical Engineer Specialist High VOltage;

Lead Generation Specialist;

Software Engineer / Tester Engineer;

System & Network Engineer;

A Palermo è ricercato il ruolo di Gestionale Supporto Tecnico.

Offerte lavoro Sicilia: ZARA

Anche da Zara, brand di abbigliamento e accessori del gruppo spagnolo Inditex, ricerca nuove figure da selezionare e inserire all’interno dei propri store, dislocati sull’isola. In particolar modo, le sedi scelte per la ricerca di nuovi dipendenti sono lo store di Messina che seleziona un operation di negozio, e quello di Palermo che cerca un visual merchandiser per i negozi di Conca D’Oro, Ruggero e Forum.

Lidl

Per chi cerca subito lavoro Sicilia, un’ultima azienda che aperto nuove posizioni all’interno delle proprie sedi siciliane è la Lidl.

A Palermo sono aperte due posizioni:

nella sede regionale, Viale Regione Siciliana n.777, è aperta la selezione per la figura di construction manager (f/m) , professionista e con un contratto di assunzione a tempo pieno (full-time);

, professionista e con un contratto di assunzione a tempo pieno (full-time); nel punto vendita di Via Ugo la Malfa, n.102, è aperta la selezione per il ruolo si store manager, professionista ed anche in questo caso è previsto un contratto di assunzione full-time.

Tuttavia, anche in un’altra siciliana si cerca personale: si tratta del punto vendita di Paternò, in provincia di Catania, in Corso Italia n.158, all’interno del quale si seleziona il team di filiale di nuova apertura ad Adrano, provincia di Catania (f/m), con un contratto part-time.