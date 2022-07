Indiegeno Fest 2022, biglietti scontati per studenti UNICT: come ottenerli

Indiegeno Fest 2022 pronto a partire: previsto sconto sul biglietto d'ingresso per gli studenti dell'Università di Catania. Ecco come ottenere la riduzione.

Dopo un lungo stop dettato dal sopraggiungere della pandemia, torna un attesissimo appuntamento: l’Indiegeno Fest, che si terrà da venerdì 29 luglio a giovedì 4 agosto. Il festival musicale organizzato da Leave Music & Associazione Clap si terrà negli angoli più incantevoli del Golfo di Patti, nel Messinese.

Anche per quest’edizione, grazie ad una partnership con l’ateneo, gli studenti dell’Università di Catania potranno prender parte all’evento beneficiando di una riduzione del 10% per i biglietti in prevendita su DICE, attraverso un codice sconto fornito via email agli iscritti.

Come richiedere lo sconto?

Interessati allo sconto? Per ottenerlo basterà seguire una semplice procedura. Gli interessati dovranno scrivere un’email a urp@unict.it indicando come oggetto “CODICE SCONTO INDIEGENO”: si esplicita che occorrerà utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale “@studium.unict.it”.

Una volta ottenuto, il codice potrà essere utilizzato esclusivamente sulla piattaforma DICE (non al botteghino).

Si esplicita, inoltre, che all’ingresso dell’evento occorrerà presentare una certificazione attestante l’iscrizione all’ateneo – Carta dello Studente, Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione (scaricabile dal Portale Studenti), stampa delle tasse universitarie dell’anno in corso – insieme a un documento di identità.

Visitando il sito dell’Università degli Studi di Catania è possibile ottenere anche informazioni sull’inserimento del codice promozionale.

Indiegeno Fest 2022: gli ospiti

Il programma dell’Indiegeno Fest 2022 risulta davvero ricco. Tra gli artisti destinati ad allietare il pubblico: