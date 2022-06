Musica, dopo lo stop torna Indiegeno Fest: date e artisti dell’edizione 2022

Indiegeno Fest 2022 oramai dietro l'angolo: confermata l'ottava edizione, ricca in artisti ed eventi. Ecco i dettagli.

Torna, dopo uno lungo stop dettato dall’emergenza sanitaria, l’Indiegeno Fest 2021, Festival all’insegna della musica e della scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche del Golfo di Patti, in provincia di Messina. Soltanto un anno fa gli organizzatori erano stati costretti ad annullare l’edizione 2021, mentre oggi si gioisce per l’organizzazione di quella 2022, che conterà numerosi ospiti.

Il Festival, organizzato da Leave Music, si terrà dal 29 luglio al 4 agosto. Si tratterà, in realtà ancora una volta, di un’edizione (l’ottava) dalle diverse location: insieme al Teatro Greco di Tindari, anche le spiagge (per esempio la spiaggia di Patti Marina).

Si esplicita che per i concerti dell’1, 2 e 3 agosto non si dovrà pagare, mentre per seguire gli eventi del 29, 30, 31 luglio e 4 agosto occorrerà acquistare i biglietti, anche in prevendita tramite il sito dell’Indiegeno Fest.

Gli ospiti

Animeranno quest’edizione 2022 artisti di spicco. Tra gli ospiti annunciati:

Max Gazzè;

Mara Sattei;

Psicologi;

Lazza;

Venerus;

CmqMartina;

Arya;

Tamì;

Avincola;

De Leo;

Sike Luke.

Non mancheranno, poi, le sorprese. Per esempio, all’interno del sito dell’Indiegeno Fest, per la data del 3 agosto è indicato un ospite segreto. Tutto ciò che si sa, al momento, è che quel giorno i partecipanti si sposteranno presso la Riserva Naturale Marinello al tramonto.

Per conoscere tutti gli appuntamenti, si rimanda al sito ufficiale dell’Indiegeno Fest, in particolare alla sezione Line Up 2022.