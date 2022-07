Addio a Brigantony, Catania piange il cantautore: da oggi Camera Ardente

In molti desiderano porgere l'ultimo saluto a Brigantony, amato cantautore scomparso all'età di 74 anni: stabilita l'apertura di una Camera Ardente a Catania.

La notizia della scomparsa di Antonio Caponnetto, in arte Brigantony, ha colpito i catanesi, e non solo.

Accogliendo la richiesta dei familiari del celebre cantautore catanese di musica popolare, l’Amministrazione Comunale ha stabilito l’apertura di una Camera Ardente nella Galleria d’Arte Moderna di via Castello Ursino 26, angolo via Transito per oggi (lunedì 25 luglio), a partire dalle ore 16:00,e per la giornata di domani (martedì 26 luglio).

“In questo modo – riporta una nota del Comune di Catania – , viene data la possibilità dell’estremo saluto alla salma ai tanti amici ed estimatori dell’artista catanese, interprete con decine di brani musicali dell’arte popolare siciliana, che ha fatto conoscere nel mondo con genuina bravura e orgoglioso attaccamento alle radici isolane”.