Catania: Fontanarossa al quinto posto tra gli aeroporti più puntuali d’Europa

Catania al quinto posto tra gli aeroporti più puntuali d’Europa: ecco quali sono le città più puntuali e gli aeroporti peggiori.

Con solo il 16% di ritardi aerei e l’1,1% di cancellazioni, l’aeroporto di Catania-Fontanarossa “Vincenzo Bellini” si è aggiudicato il quinto posto nella classifica degli aeroporti più puntuali di tutta l’Europa, superando importanti città come Londra (66%), Budapest (65%) e Francoforte (68%).

A seguito di un’analisi svolta dalla piattaforma Oag per conto di Hopper Inc durante luglio 2022, è emersa una classifica degli aeroporti più puntuali d’Europa, che mette in evidenza due città italiane presenti tra i primi cinque posti.

Le città italiane più puntuali

Nella classifica Catania si trova dopo:

Bergamo (3%);

Gran Canaria (8%).

Dublino (15%);

Bucarest (10%);

Nonostante ciò riesce comunque a emergere grazie al suo 1,1% di cancellazioni, minore di quello di Dublino (1,6%) e Bucarest (1,7%).

Il primo posto, invece, è dedicato a un’altra città italiana: Bergamo con il suo 3% di ritardi aerei e 1,0% di cancellazioni.

L’aeroporto peggiore

L’ultimo posto, invece, è occupato dall’aeroporto di Bruxelles con il 71% dei voli in ritardo con una differenza del 55% con Catania. Seguita da Francoforte (68%) Eindhoven (67%) e Londra Luton (66%).

Londra: tra Luton e Heatrow

Oltre che essersi giudicata il posto tra i peggiori aeroporti a causa del 66% di voli in ritardo nello scalo di Londra Luton, i disagi per la capitale del Regno Unito non sono finiti: a seguito dei continui disagi per i clienti, lo scalo di Londra Heathrow ha messo un limite di passeggeri a 100.000 unità quotidiane, collezionando ritardi e cancellazioni che sono aumentati del 78 % durante il mese di luglio.

Gli aeroporti sono travolti dal caos di queste cancellazioni e ritardi che stanno già provocando una perdita stimata in quattro miliardi di euro.