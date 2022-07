Stasera in TV: in onda “Inception” e La Carmen all’Arena di Verona

Considerato il caldo che si protrarrà anche per stasera, perché non restare a casa per guardare un po' di tv? Ecco le proposte della redazione di LiveUnict.

Il mio amico Jeff [Rai 2, ore 21:20]: Camille, dopo la morte del marito, decide di trasferirsi con suo figlio Martin in un paesino della Francia. Entrambi sono provati dalla morte del marito/padre, ma Martin sembra riprendersi quando racconta dell’amicizia con un compagno di scuola, Jeff. Camille, quindi, accetta subito quando il figlio le chiede il permesso per poter andare a dormire dal suo nuovo amico, ma la mattina dopo il bambino è scomparso e, Camille scopre che a scuola non c’è nessuno che si chiama Jeff.

La grande opera all’Arena di Verona: Carmen [Rai 3, ore 21:20]: La Carmen di Bizet, prima opera allestita all’Arena dal grande regista Franco Zeffirelli. Le voci protagoniste sono quelle di Clementine Margaine nel ruolo del titolo, Gilda Fiume (Micaela), Brian Jadge (Don Jose’) e Luca Micheletti (Escamillo).

Se mi vuoi bene [Canale 5, ore 21:21]: Un avvocato di successo con una depressione in corso cerca di fare del bene ai suoi cari, ma finisce per rovinare la vita di ognuno di loro.

Inception [Mediaset 20, ore 21:04]: Dom Kobb (Leonardo Di Caprio) è il migliore nella difficile arte di estrarre importanti segreti dall’inconscio durante la fase onirica, il momento in cui la mente abbassa tutte le sue difese e diventa vulnerabile. Grazie a questa sua abilità Dom è molto noto, ma il prezzo che ha dovuto pagare è quello di essere stato condannato ad un’eterna fuga.