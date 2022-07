Stasera in TV: in onda “Italia vs Belgio” e “Olé”

Inizio di settimana pesante? La Redazione di LiveUniCT vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in televisione per rilassarsi comodamente sul divano.

Calcio Femminile-Europei 2022- Italia Vs Belgio [Rai 1, ore 20.30]: Ultima partita del girone, l’Italia femminile si gioca il passaggio del turno contro il Belgio.

Zelig 2021 [Canale5, ore 21.20]: Riecco la grande comicità di Zelig, piena di ospiti eccezionali e di tantissime risate, conducono il programma Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Olè [Cine34, ore 21.00]: Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella sono due docenti di un liceo di Milano, i due sono molto rivali. Fino a quando non sono costretti ad accompagnare una classe in gita in Spagna tra mille avventure e fraintendimenti.

The time machine [Mediaset20, ore 21.04]: Il film racconta la storia di uno scienziato che vuole dimostrare la possibilità di viaggiare nel tempo. Ma la sua tenacia lo porta a cambiare per sempre ed è costretto a cambiare il passato.