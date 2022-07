Facebook, in arrivo nuovo aggiornamento: sarà possibile creare 5 profili ad utente

Aggiornamento Facebook: sarà presto possibile creare 5 profili diversi utilizzandone, ad esempio, uno per i colleghi e uno per gli amici. Ecco come funzionerà.

Avviato il test che permetterà di collegare altri 4 profili a quello base. Ogni profilo avrà, ovviamente, le sue peculiarità e caratteristiche specifiche da personalizzare in base all’utilizzo. Non si sa ancora quando questa funzione sarà disponibile per tutti.

5 profili a persona

Come spiega il sito TechCrunch, questo aggiornamento permetterà di avere fino ad un massimo di 5 profili ad utente. L’utilità di questa nuova funzione sarebbe quella di fare in modo che gli utenti abbiano un account Facebook esclusivamente per i loro colleghi e un altro per gli amici oppure un profilo del tutto nuovo per seguire influencer e artisti in generale.

Tramite questa funzionalità Meta cerca di fronteggiare il calo degli iscritti e la forte concorrenza da parte dei rivali. Negli ultimi tempi, infatti, Facebook ha dovuto affrontare una forte riduzione dei profitti.

“Personalizzare l’esperienza”

“Per aiutare gli iscritti a personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni, stiamo testando un modo per consentire di avere più di un profilo legato a un singolo account Facebook“, ha affermato un portavoce della società in una dichiarazione.

Per passare da un profilo all’altro basterà cliccare sulla propria foto in alto a destra. Ovviamente, ogni violazione che sarà effettuata su uno dei profili avrà conseguenze anche sugli altri profili creati dall’utente. Per esempio, è vietato usare nomi e immagini di terzi e personaggi pubblici.