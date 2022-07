Stasera in TV: in onda “SuperQuark” e “Autobahn – Fuori Controllo”

La settimana è già giunta alla sua metà: e se il mercoledì sera non ispira ad uscire, perché non godersi un buon programma TV, al fresco tra le mura della propria casa? Ecco i titoli in onda stasera.

SuperQuark [Rai 1, ore 21:25]: torna il consueto appuntamento settimanale, per 7 settimane, con la cultura. Piero Angela, accompagnato dal figlio Alberto, con SuperQuark presenta rubriche, grafiche, servizi speciali aprendo, come sempre, la trasmissione con un filmato naturalistico;

L’Intruso [Rai 2, ore 21:20]: Annie e Scott, neosposi, acquistano la casa dei loro sogni in California. Mentre iniziano la loro vita insieme, però, iniziano a notare le continue intromissioni dell’ex proprietario di casa, Charlie, interpretato da Dennis Quaid: si comporta come se la casa fosse ancora sua. Dietro questi comportamenti, però, si cela una terribile verità;

Autobahn – Fuori controllo [Mediaset, ore 21:04]: film dal cast stellare, interpretato da grandi nomi quali Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins. Un corriere della droga, in gravi difficoltà economiche e impossibilitato a pagare le cure per la sua ragazza, accetta il compito più arduo di tutti: andar contro a uno dei gangster più crudeli di tutti i tempi. Quest’azione darà il via a un thriller da mozzare il fiato;

Appena un minuto [Rai Movie, ore 21:10]: Max Giusti, Loretta Goggi e Paolo Calabresi sono i protagonisti di questa commedia italiana del 2019. La vita di Claudio, cinquantenne agente immobiliare separato e padre di due figli, cambia nel momento in cui acquista uno smartphone magico, in grado di portare indietro il tempo di un minuto.