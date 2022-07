Come disdire una prenotazione al Cup Catania: la guida

Come disdire una prenotazione al Cup Catania? Il sistema online permette di poter prenotare o annullare prenotazioni in modo rapido e senza difficoltà o fatica.

Come disdire una prenotazione al Cup Catania? Dall’introduzione del sistema Cup, vale a dire il Centro Unico di Prenotazione, è più facile prenotare o disdire una visita nelle ASP senza troppe difficoltà. Ecco tutte le informazioni utili e la guida per poter annullare una prenotazione a Catania.

Cup, cosa sono i Centri Unici di Prenotazione

Prima di comprendere come disdire una prenotazione al Cup Catania, è importante avere chiaro cos’è il Cup. La sanità digitale ha promosso, attraverso questi Centri Unici di Prenotazione, la possibilità di avere assistenza in tempi più rapidi, oltre che a facilitare l’accesso all’assistenza. Qualsiasi cittadino può effettuare una prenotazione ai servizi sanitari attraverso diversi canali digitali di comunicazione come portali internet, applicazioni mobile, e-mail o totem. Il servizio, mediante una gestione integrata delle agende di prenotazione, come detto, favorisce l’accessibilità dell’assistenza e la riduzione dei tempi di attesa.

Il sistema è formato da più procedure, in modo tale da poter ottimizzare l’offerta verso in cittadino e standardizzare le analisi per rimodularla, affinché si possano confrontare stime relative a fabbisogno ed offerta, tra ciò che è stato prenotato e ciò che è stato erogato.

Come disdire una prenotazione al Cup Catania

Per quanto riguarda la sanità pubblica di Catania, è possibile prenotare o cancellare un appuntamento sempre al Cup. Ma come disdire una prenotazione al Cup Catania? Per poter annullare una prenotazione, è sempre necessario comunicare la disdetta qualche giorno prima dalla data stabilita per la visita diagnostica, al fine di non incorrere contro le sanzioni previste dalla legge.

Il servizio di disdetta o variazione della prenotazione, può essere fatto direttamente contattando il numero verde del Cup da fisso oppure, tramite cellulare, al numero Cup 095.7262107; si può mandare anche una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioticket@aoec.it. In alternativa si potrebbe mandare anche un fax al numero 095.7262526, indicando un proprio recapito telefonico.

Come prenotare una visita

Invece, per poter prenotare una visita, si accede al portale SovraCup, sempre accessibile su app o sito web. Una volta raggiunto il portale, il login va effettuato attraverso un account SPID o una carta di identità elettronica CIE. Serve poi possedere una ricetta dematerializzata redatta da un medico di medicina generale o da un medico specialista. Fatta l’identificazione, bisognerà compilare tutti i campi richiesti, tra cui selezionare la struttura dove effettuare la prenotazione.