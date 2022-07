Covid Sicilia, impennata di casi positivi: oltre 6.300 nuovi contagi nell’Isola

Covid Sicilia: sono oltre 6.000 i nuovi positivi nell'Isola, con le province di Palermo e Catania che spiccano in quanto raccolgono oltre la metà dei casi registrati.

Covid Sicilia: ancora tanti contagi nell’Isola che supera i 6mila nuovi positivi, più della metà nelle province di Catania e Palermo. Nello specifico, il numero dei nuovi positivi al Coronavirus per quanto riguarda la Sicilia è pari a 6.306. Questi dati fanno riferimento alle ultime 24 ore, si basano sui 22.598 tamponi processati e portano l’indice di positività regionale fino al 27%, notevolmente maggiore rispetto al 24% di ieri.

Anche i ricoveri sono in aumento, dato che si segnalano 29 nuovi ingressi e due in più in terapia intensiva. Leggero miglioramento per quanto riguarda i decessi nell’Isola, dato che nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 11 a dispetto dei 31 di ieri, mentre i guariti sono 2.378.

Per quanto riguarda i casi per provincia, oltre la metà sono distribuiti equamente tra Palermo e Catania: per la prima provincia sono stati registrati 1.757 casi in più, mentre a Catania 1.758. Seguono Messina con 697 casi in più, Agrigento (+648), Siracusa (+641), Ragusa (+497), Trapani (+486), Caltanissetta (+272) ed Enna con 119 nuovi positivi.

I dati registrati in Sicilia portano l’Isola a posizionarsi come settima regione italiana per numero di contagi. Infatti, a livello nazionale i nuovi positivi sono 86.334 a fronte dei 83.274 di ieri e dopo l’esame di 316.040 tamponi antigenici e molecolari. Il tasso di positività nazionale si posiziona al 27,3%, quindi in lieve miglioramento rispetto al 28,1% di ieri. Inoltre, si sono registrate 72 vittime, in aumento rispetto alle 59 di ieri, mentre 264 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri registrati sono 37 e i ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, vale a dire 238 in più rispetto alla giornata di ieri.

In Italia si sfiora nuovamente la cifra di 1 milione di postivi al Coronavirus: infatti, sono in totale 929.006 ma con una continua crescita negli ultimi giorni. Per quanto riguarda i contagiati dall’inizio della pandemia in Italia, il numero è attualmente pari a 18.610.011, mentre i decessi sono pari a168.425. I dimessi e i guariti sono invece 17.512.580, con un incremento di 42.611.