Catania, torna il lungomare pedonalizzato in versione notturna: data e orari

Ritorna il lungomare pedonalizzato a Catania in versione notturna: tutte le informazioni più importanti su data, strade coinvolte e orari dell'evento.

Ritorna l’iniziativa che farà felici grandi e piccini a Catania: si tratta del lungomare in versione pedonalizzata, in una veste diversa dal solito dato che non si svolgerà nel corso della mattinata ma durante le ore notturne.

La data è quella di domenica 3 luglio 2022, giornata in cui il Lungomare di Catania sarà completamente a disposizione dei cittadini per passeggiare, correre e andare in bici nella massima sicurezza. Come anticipato, l’evento si svolgerà nel corso delle ore serali e in particolare, l’inizio è previsto per le ore 19:00 e fino alle 23:00 i cittadini di Catania potranno godere del lungomare senza le auto.

Al fine di garantire un ampio spazio per il movimento dei cittadini a piedi, in bici e sui monopattini, è stata emanata un’ordinanza di interdizione del traffico veicolare. Questo permetterà a chi vorrà prendere parte all’evento di non incorrere nei pericoli del traffico veicolare. Il tratto interessato dall’evento, e quindi anche dall’ordinanza è lungo 1,8 km e comprende tutto il percorso del lungomare roccioso. Nello specifico, si fa riferimento al tratto di strada affacciata sul mare che è compresa dai pressi di Piazza Mancini Battaglia fino a piazza Europa.