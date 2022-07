FCE, via a servizio shuttle sperimentale: collegherà Belpasso e Metro Nesima

FCE, previsto nuovo metro shuttle per collegare i paesi limitrofi al territorio del Comune di Catania per permettere un uso maggiore della metropolitana etnea.

FCE: via a nuovo servizio per la mobilità della provincia catanese. L’azienda Ferrovia Circumetnea ha messo in pratica un nuovo piano che permetterà di collegare alcuni paesi etnei alla Metropolitana di Catania. Infatti, il servizio di adduzione alla linea metropolitana sarà utile ai residenti di alcuni paesi limitrofi al territorio del Comune di Catania per poter raggiungere la metropolitana e spostarsi verso il centro della città.

Nello specifico, il servizio sarà effettuato attraverso l’uso di un metro shuttle che collegherà Belpasso, Camporotondo Etneo, Piano Tavola e Misterbianco alla stazione NESIMA della Metropolitana di Catania.

Il servizio sarà attivo a partire da oggi, lunedì 4 luglio e partirà da Belpasso, con 12 corse giornaliere, ogni ora dalle 6:30 alle 15:30 e le ultime due alle 17:00 e alle 18:30. Allo stesso modo, il ritorno sarà effettuato con altrettante corse agli stessi orari da stazione NESIMA verso Belpasso.

Per coloro i quali siano interessati a visionare la tabella completa con gli orari, è possibile accedervi tramite il sito ufficiale di FCE e tramite il link dell’avviso pubblicato sui canali social dell’azienda.