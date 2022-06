Dove partorire a Catania: le migliori strutture pubbliche e private da scegliere

Dove partorire a Catania? Il capoluogo etneo conta numerose strutture, alcune private ed altre pubbliche. A chi rivolgersi? Di seguito alcuni consigli utili.

“Dove partorire a Catania?“: è una domanda che ci si pone spesso prestissimo, già dal momento in cui si è certe di una gravidanza. Ecco, dunque, alcune indicazioni, magari utili a chi non ha ancora le idee chiare.

Le strutture pubbliche

In merito alle strutture pubbliche, il primo riferimento è al Nuovo Ospedale Garibaldi – Nesima di Catania che, già nel 2018, risultava seconda in Sicilia per numero di parti. Andrà ricordato che tale Presidio ha ottenuto un Bollino Rosa dalla Fondazione Onda per i servizi di Ginecologia e Ostetricia e Neonatologia.

Il Nuovo Ospedale Garibaldi – Nesima di Catania si trova in Via Palermo.

Andrà citato, inoltre, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”. Basterà consultarne il sito per scoprire che anche questo ospedale appartiene al network dei Bollini Rosa, dunque che è stato premiato per i servizi riservati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle donne.

I Reparti di Ostetricia e Ginecologia si trovano presso l’edificio 3(primo piano) del Presidio Ospedaliero “G. Rodolico” e presso l’edificio A (quinto piano) del Presidio Ospedaliero “San Marco”.

Dove partorire a Catania: le strutture private

Tra le strutture private in cui è possibile partire, nel capoluogo etneo, vi è per esempio la Clinica polispecialistica “Gretter”, che sorge in Piazza Mancini Battaglia.

La Clinica “Gretter” ospita un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 di Ostetricia per il trattamento delle urgenze dopo la trentaquattresima settimana di gravidanza.

Presente anche l’Unità Operativa di Neonatologia, che si occupa a tutto tondo della salute e del benessere del neonato, conta il Nido, la Patologia Neonatale e l’Ambulatorio Neonatale.

Anche a tale clinica è stato già assegnato un Bollino Rosa in merito ai servizi in Ginecologia e Ostetricia.

Dove partorire in Sicilia

Nel caso in cui le donne in gravidanza fossero disposte a spostarsi, si potrebbe optare anche per un parto presso: