Bonus psicologo 2022, pubblicato decreto: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus psicologo 2022: ora in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Tre fasce Isee per accedere al contributo: di seguito le info su beneficiari e istanze.

Bonus psicologo 2022: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il contributo pari a 600 euro che sarà destinato a 16.000 italiani in base all’ISEE.

Il decreto attuativo è stato firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza e pubblicato lo scorso 27 giugno.

Entro il 26 luglio l’Inps ed il Ministero della Salute comunicheranno sui proprio siti internet la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domanda. Nel frattempo si renderà operativa un’apposita piattaforma.

Di cosa si tratta?

Il bonus psicologo 2022 altro non è che uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro di cui possono usufruire le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano a fare i conti con depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano disposte ad intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Come precisato dal Ministro della Salute Roberto Speranza “sarà l’Inps a offrire il portale per le prenotazioni e sarà anche il soggetto pagante rispetto ai professionisti che si renderanno disponibili e che l’Ordine nazionale degli psicologi sta coinvolgendo in tutta Italia“.

“Chi ha bisogno di aiuto potrà scegliere liberamente il professionista tra coloro che devono aver aderito all’iniziativa– ha aggiunto il ministro-. Il meccanismo immaginato consentirà di accedere al contributo senza oneri o anticipazioni da parte di chi vuole usufruire del bonus“.

Il contributo in base all’ISEE

A seguito del decreto attuativo firmato lo scorso 27 maggio dal ministro della Salute Roberto Speranza, sono state delineate le modalità di accesso al bonus psicologo 2022. Il decreto individua infatti tre fasce per l’accesso al bonus, che sarà erogato fino all’importo massimo di:

600 euro per chi ha un Isee fino a 15.000 euro;

400 euro per chi ha un Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

200 euro infine alleper chi ha un Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000.

Previsto un contributo fino a 50 euro per seduta, lasciando la possibilità di rimodulare lo stesso sulla base della spesa effettiva sostenuta dal beneficiario.

Come richiedere il bonus?

La richiesta del bonus psicologo 2022 dovrà essere presentata in modalità telematica all’Inps, accedendo alla piattaforma dell’Istituto. I giorni a disposizione per procedere sarebbero 60 (a partire dal via alle domande).

Una volta chiuso il periodo di ricezione delle domande, l’Inps stilerà una graduatoria su base regionale e provinciale. Le domande, poi, saranno accolte dando priorità ai redditi più bassi, fino a esaurimento fondi.

Una volta ottenuto il bonus e il relativo codice univoco, il beneficiario dovrà comunicare quest’ultimo al professionista che, erogata la presentazione, emetterà una fattura caricandola sul sito dell’Inps, il quale procederà direttamente alla remunerazione delle prestazioni erogate.