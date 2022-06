UNICT – Erasmus+ per Studio: le graduatorie rettificate del bando 2022/23

Sono state pubblicatele graduatorie rettificate in merito al Bando Erasmus+ Studio: ecco come dovranno procedere, ora, gli assegnatari di destinazione.

Sono state pubblicate sul sito dell’Università di Catania le graduatorie rettificate dei candidati assegnatari del Bando Erasmus+ Studio, per l’Anno Accademico 2022/2023.

Dopo aver consultato le graduatorie, tutti gli studenti risultati assegnatari di destinazione dovranno confermare l’accettazione della sede, ed entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 5 luglio 2022. Ma come?

Bisognerà accedere al Portale Studenti e compilare un modulo elettronico, che è possibile trovare cliccando sulla sezione Carriera > Mobilità internazionale > Erasmus studio > Accettazione della sede.

Arriva anche una precisazione. Nel caso in cui l’Università di Catania permettesse di emanare anche graduatorie provvisorie di scorrimento (una per ciascuna delle quattro macro-aree previste dal bando), i candidati che hanno rinunciato o non hanno accettato entro il termine stabilito la sede assegnata nelle graduatorie provvisorie avrebbero la possibilità di riconcorrere per le sedi rimaste disponibili, per mobilità da espletare esclusivamente nel secondo semestre dell’Anno Accademico 2022/2023.