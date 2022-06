Stasera in TV: in onda “Insomnia” e “Bombshell – La voce dello scandalo”

Mercoledì sera noioso? La redazione di LiveUnict vi consiglia film da non perdere assolutamente stasera in TV.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura: anche il piccolo schermo offre ottime alternative. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Modalità aereo [Rai 1, ore 21:25]: Diego è un imprenditore molto ricco e famoso, al contrario di Ivano che pulisce i bagni di un aeroporto, questo lo fa un perfetto sconosciuto. Un giorno però Diego prima di volare verso Sydney dimentica il telefono nel bagno dell’aeroporto, Ivano lo trova ma non lo restituisce al proprietario, così ottiene la possibilità di cambiare la sua vita.

Nuoto- Mondiali Budapest [Rai 2, ore 20:55]: A Budapest si tiene un evento sportivo molto importante, i mondiali di nuoto.

Insomnia [Iris ore 21:00]: Will è un detective di Los Angeles che viene portato in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza, durante le indagini Will uccide un collega col quale aveva litigato poco prima, Will decide di crearsi un alibi e di non confessare l’omicidio.

Bombshell – la voce dello scandalo [RaiMovie, ore 21:10]: Il film, tratto da una stori vera racconta lo scandalo sessuale che ha coinvolto i membri della Fox News.