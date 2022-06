Instagram, riconoscimento facciale per verificare età degli utenti: la novità

Ennesima novità per chi usufruisce di Instagram: si sperimenta il riconoscimento facciale per verificare l'età degli utenti.

Instagram non smette di stupire e sperimenta, adesso, un nuovo strumento con cui verificare l’età di chi sceglie di iscriversi al social. In particolare si punta ad utilizzare l’Intelligenza artificiale, in particolare il riconoscimento facciale, per far sì che i minori non riescano a modificare la propria data di nascita e non accedano a contenuti non adatti, persino vietati.

La sperimentazione, almeno per il momento, dovrebbe riguardare soltanto gli utenti statunitensi.

Dietro questa nuova modalità, si cela il lavoro di una società esterna.

“Collaboriamo con Yoti – spiegano da Meta – , un’azienda specializzata nella verifica dell’età online, per garantire la privacy delle persone”.

Secondo quanto finora emerso, il sistema di riconoscimento facciale scatterebbe proprio nel momento in cui ciascun utente, cliccando sulle impostazioni, proverà a cambiare (ad alzare) l’età, precedentemente impostata sotto i 18 anni.

L’app, in quel momento, fornirà tre alternative all’interessato, con il fine di verificare la veridicità dei dati. Si potrà scegliere tra:

caricare il proprio documento d’identità; registrare un video selfie; chiedere agli amici in comune di confermare l’età.

Il riconoscimento facciale dovrebbe servire anche nell’ambito della funzionalità dell’applicazione per gli incontri, per verificare chi è davvero ancora adolescente e chi è già adulto.