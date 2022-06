UNICT – Ammissioni Architettura e Ingegneria Edile: tutte le info

L'Università degli studi di Catania ha finalmente reso pubbliche tutte le procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e in Ingegneria edile - Architettura per l'anno accademico 2022/23.

Procedura di iscrizione

Per poter prendere parte alla prova di ammissione ai corsi di laurea, che quest’anno consisterà nel test “Arched” in modalità “@ CASA”, bisogna iscriversi online attraverso il Portale Studenti_Smart Edu, accedendo con credenziali SPID o con i dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale, a partire dal 15 giugno e fino al 18 luglio 2022. L’iscrizione si conclude con il pagamento del contributo di partecipazione, il cui importo è fissato ad una quota di 30 euro.

Durante la compilazione del modulo di iscrizione alla prova è necessario indicare l’ordine di preferenza (che può essere modificato soltanto fino al 18 luglio 2022) tra i due corsi di studio in “Architettura” e in “Ingegneria edile – Architettura”.

I seguenti passi consistono in:

Andare al menu “ Procedure di ammissione > Triennali e magistrali a ciclo unico a numero programmato”;

> Triennali e magistrali a ciclo unico a numero programmato”; Selezionare la voce “ Domanda di ammissione “;

“; Scegliere la prova di ammissione cliccando su “ Prenota “;

“; Inserire tutti i dati richiesti, verificando la correttezza;

richiesti, verificando la correttezza; Confermare la domanda;

la domanda; Stampare il promemoria che riporta i dati relativi e l’ID della domanda assegnato dal sistema informatico a garanzia dell’anonimato;

il promemoria che riporta i dati relativi e della domanda assegnato dal sistema informatico a garanzia dell’anonimato; Effettuare il pagamento del contributo di partecipazione alle prove.

In caso di disabilità o DSA

Potranno beneficiare di ausili o misure compensative tutti i candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che faranno esplicitamente richiesta entro il 18 luglio 2022 in fase di compilazione della domanda di partecipazione.

La prova

La data della prova è fissata per mercoledì 27 luglio 2022 e si svolgerà tramite test “Arched @ CASA”. Il compito è composto da 50 quesiti, con cinque opzioni di risposta, di cui solo una corretta, su argomenti di comprensione del testo (10 quesiti), conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale (10), ragionamento logico (10), disegno e rappresentazione (10) e fisica e matematica (10).

Date da ricordare