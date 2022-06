Rincari, Catania al primo posto in Italia per aumento dei prezzi: la classifica

Rincari, l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città con il maggiore aumento dei prezzi: primo posto per Catania riguardo alla spesa alimentare.

Ancora rincari per energia elettrica e materie prime: la guerra in Ucraina continua a far salire i prezzi e nel frattempo l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato una lista all’interno della quale compaiono le città con i maggiori aumenti derivati dai dati dell’ISTAT relativi al mese di maggio.

Rincari: spesa generi alimentari

Sul fronte della spesa dei generi alimentari al primo posto figura Catania con un aumento del +11,1%, quindi 643 euro in più che una famiglia media dovrà spendere. Il capoluogo etneo è seguito da Imperia (+11% e un aumento annuo pari a 589 euro) e da Sassari (+10%).

A seguire abbiamo:

Palermo (+9,9%);

(+9,9%); Teramo (+9,6%);

(+9,6%); Cosenza (+9,5%);

(+9,5%); Ascoli Piceno (+9,3%);

(+9,3%); Trento, Gorizia, Pescara e Messina (9,2%).

Le città in cui i rincari si fanno sentire meno per la spesa alimentare sono Milano (aumento del 4,7%), Mantova (5%) e Como (5,2%).

Rincari energetici

Sul fronte del rincaro energetico (energia elettrica, gas e altri combustibili) sia mercato tutelato sia libero, gasolio per riscaldamento e combustibili solidi, si è arrivati alla soglia del raddoppio.

Al primo posto compare la città di Bolzano con un aumento di spesa per luce e gari del +112,9% rispetto a maggio 2021. Anche a Trento si registra un aumento doppio (+109,2%).

A Lodi si registra un leggero aumento pari a +79,8%, come nelle restanti città della Lombardia come indicatore di una maggiore speculazione in questa regione che in altre parti.

Milano (+78,2%);

(+78,2%); Varese (+78,1%);

(+78,1%); Cremona (+77,4%);

(+77,4%); Lecco al settimo posto (+76,8%);

al settimo posto (+76,8%); Bergamo (+76,6%);

(+76,6%); Brescia e Mantova (entrambe a +76,5%);

(entrambe a +76,5%); Pavia (+76,4%);

(+76,4%); Como (+76,2%).

Le città con meno svantaggi risultano essere Sassari(+51,6%), Reggio Calabria(+52,1%), Cagliari e Napoli (+53,2% per entrambe).