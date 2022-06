Stasera in TV: in onda “Scusate se esisto” e “Fantozzi – Il ritorno”

Nessuna idea su cosa vedere stasera in TV? Ecco i film consigliati dalla redazione di LiveUnict per questo mercoledì sera di metà giugno.

Scusate se esisto [Rai 1, 21:25]: Commedia italiana del 2014 con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Serena è un talentuoso architetto che ha riscosso diversi successi professionali all’estero e ha deciso di tornare in Italia per lavorare nel proprio Paese da lei tanto amato. Tra una ricerca e l’altra di un posto di lavoro, incontra Francesco. Tra i due nasce un rapporto intenso che li porterà a diventare la coppia perfetta.

Fantozzi – Il ritorno” [Cine34, 21:00]: Film del 1996 del noto personaggio del cinema comico italiani, interpretato da Paolo Villaggio. Nono capitolo della saga di Fantozzi, che, a causa della mancanza di posti in paradiso, viene rispedito sulla terra, dove potrà riprendere a vivere come se non fosse successo nulla. Ricominciano così le sue disavventure.

Presa mortale [Nove, 21:25]: La moglie di John Triton, un Marine in congedo tornato a casa dall’Iraq viene rapita da alcuni malviventi. John, disposto a tutto pur di recuperare la moglie rapita dalla banda di un ladro di gioielli, non si fermerà pur di assicurare alla giustizia i banditi. Dovrà usare tutte le sue abilità militari per salvare la moglie.