UNICT – Ospite l’Astrofisica Jocelyn Bell-Burnell, scopritrice delle pulsar

Nuova figura di spicco ospite dell'ateneo catanese: si tratta dell'astrofisica e docente dell'Università di Oxford Jocelyn Bell-Burnell.

L’Università degli Studi di Catania ospiterà l’astrofisica Jocelyn Bell-Burnell. In particolare quest’ultima mercoledì 15 giugno, alle ore 18:00, terrà una public lecture dal titolo “The Discovery of Pulsar” presso l’auditorium di Città della Scienza (ingresso da via Scuto Costarelli 65).

Proprio alla docente dell’Università di Oxford si deve la scoperta nel 1967 delle pulsar, una pietra miliare nel campo dell’astrofisica. Per le sue ricerche è stata insignita di numerosi premi e riconoscimenti tra cui lo Special Breakthrough Prize e il titolo di Dama Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico “per i servizi resi all’astronomia”.

L’evento è organizzato nell’ambito della 11th European Summer School on Experimental Nuclear Astrophysics con il contributo di Infn-Laboratori Nazionali del Sud, Dipartimento di Fisica e Astronomia e Città della Scienza dell’Università di Catania, Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia e Chetec-Infra.

In occasione dell’evento pubblico ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria tramite il seguente link https://www.eventbrite.it/e/350915927987), è possibile visitare la Città della Scienza e la mostra “Forze della Natura”, a cura del Csfnsm, dedicata a 13 donne che hanno dato un contributo fondamentale nella scienza tra cui proprio Joycelin Bell Burnell.