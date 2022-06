Referendum sulla Giustizia, quorum non raggiunto: affluenza al 20,9%

Referendum sulla Giustizia: diffusi i dati dal Ministero dell'Interno sull'affluenza degli elettori alle urne. Il quorum risulta lontanissimo.

Diffusi dal Ministero dell’Interno i dati definitivi sull’affluenza alle urne nei 7.903 Comuni della Penisola, ma in merito ai cinque quesiti referendari in materia di Giustizia.

Il “Sì” ha prevalso ma il quorum non solo non è stato raggiunto, ma risulta lontanissimo. Di fatto la soglia minima da raggiungere per la validità della consultazione era fissata al 50% più uno degli aventi diritto: una percentuale ben lontana da quella degli elettori aventi diritto che hanno votato per ogni quesito referendario. Di seguito i dati:

legge Severino : 20,95%

: 20,95% limitazione delle misure cautelari : 20,93%

: 20,93% separazione delle funzioni dei magistrati : 20,93%

: 20,93% presenza di membri laici nei Consigli giudiziari : 20,92%

: 20,92% sistema di elezione dei componenti togati del Csm: 20,92%

Si esplicita, ad ogni modo, che formalmente per aver un dato certo sull’affluenza occorrerà completare il conteggio della partecipazione al voto degli italiani all’Estero.