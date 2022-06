Aggrediscono minorenne per questioni sentimentali: 2 denunciati nel Catanese

Denunciati dalle Forze dell'Ordine i due giovani che alcune sere fa aggredirono un minorenne nel Catanese. Tutto sarebbe nato da un diverbio per questioni sentimentali.

Attualmente denunciati due giovani che la sera del 4 giugno aggredirono un minorenne (di 17 anni), ferendolo. La vittima è finita in ospedale.

Aggressione per motivi sentimentali

I due, di 18 anni anni e originari di Santa Maria di Licodia, sono stati denunciati dai carabinieri a Biancavilla, dovranno rispondere di lesioni e minacce in concorso per aver aggredito, nel centro del paese, un minorenne nel corso della sera dello scorso 4 giugno.

Il diverbio, per motivi sentimentali, sarebbe iniziato con uno scambio di messaggi tra i giovani: in seguito questi si sarebbero dati appuntamento per chiarire la questione. L’incontro, tuttavia, sarebbe degenerato in aggressione.

Ad ogni modo, secondo quanto constato dai medici dell’ospedale Maria Santissima Addolorata che hanno visitato la vittima, la guarigione sarebbe stimata in soli 5 giorni.