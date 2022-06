Il Pop Up Market Sicily è alle porte: al Porto di Catania edizione “Portobello Edition”

Il Pop Up Market Sicily ritorna al porto di Catania. Di seguito tutte le info per accedere all'evento.

Il Pop Up Market Sicily, dopo il successo londinese, torna a casa, a Catania. Per festeggiare questo rientro speciale, è stata scelta una location bellissima e freschissima (si spera): il Porto di Catania.

Sarà una edizione Portobello che prende ispirazione dall’area mercatale situata in Notting Hill tra portoni coloratissimi, antiquariato vintage e piccoli shop super cool. Una zona che in moltissimi conoscono anche grazie a Mary Poppins o alla famosa e romantica commedia con Julia Roberts e Hugh Grant, che vede un “povero libraio” innamorarsi di un’attrice famosa e beh, il resto lo sapete già.

Un intero weekend in compagnia del Pop Up Market, non solo per festeggiare l’estate, ma per celebrare le bellezze e le risorse della nostra terra in un luogo che merita di essere valorizzato, un’area portuale in città, che ha la fortuna di essere delimitata dagli Archi della Marina, tra cupole barocche e treni che passano.

Gli orari: