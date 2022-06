Sicilia, diramata “allerta arancione” per ondate di calore: previste alte temperature

La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta arancione per possibili ondate di calore su tutta l'Isola. Infatti, sono attesa alte temperature per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: il caldo sull’Isola è assoluto protagonista, soprattutto nello scorso weekend, le temperature in alcune zone della Sicilia hanno toccato picchi di 40 gradi. Proprio per questo la Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta arancione per tutta l’Isola.

Nei prossimi giorni infatti, sono previste grandi ondate di calore: a Catania sono previsti 37 gradi cosi come a Messina. Si parla dunque di un secondo livello di allerta, quindi queste temperature così elevate potrebbero causare degli effetti negativi sulla popolazione a rischio. A Palermo invece sono previsti 35 gradi, e di conseguenza un primo livello di allerta che non prevede degli effetti negativi per la popolazione a rischio.

L’avviso della protezione civile sarà valido per tutta la giornata del 6 giugno.