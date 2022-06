Incidente sulla Messina-Catania: morto un 47enne

Durante la notte un 47enne di Paternò ha perso la vita sulla Messina-Catania. Di seguito la dinamica dell'incidente.

Ieri sera intorno alle 22.30 sulla Messina-Catania è avvenuto un bruttissimo incidente, precisamente il sinistro è avvenuto dentro una galleria all’altezza di Briga Marina. Un 47enne di Paternò ha perso la vita, per via dello scontro tra le due autovetture, precisamente una Ford Fiesta ed una Toyota Yaris, le altre tre persone presenti sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente della Ford Fiesta avrebbe perso il controllo della macchina o per un colpo di sonno, oppure per un malore improvviso. Quest’ultimo è andato a sbattere contro un guard rail, successivamente è arrivata l’altra autovettura, che non è riuscita a superare l’ostacolo per tempo, di conseguenza il conducente della Ford Fiesta ha perso la vita.