Amazon Prime Video, giugno 2022: i film e le serie TV in uscita

Amazon Prime Video, giugno 2022: quando il caldo sta con il fiato sul collo, un bel film sul divano sembra un'ottima soluzione. In attesa di tempi più freschi, ecco le ultime uscite sulla nota piattaforma di streaming.

Amazon Prime Video, giugno 2022: quali sono le prossime novità in arrivo? Con il caldo arrivano anche tante novità sulle piattaforme in streaming. Per esempio, arriva il 3 giugno la tanto attesa terza stagione della serie tv The Boys, otto puntate da guardare tutto in un fiato: riusciranno i nostri eroi a svenare una misteriosa arma anti-Super? Ecco tutte le proposte di Amazon Prime Video giugno 2022.

Film e serie tv originali e in esclusiva

In arrivo nuove serie tv originali e in esclusiva Prime Video:

10 giugno – la seconda stagione di Fairfax

17 giugno – L’estate nei tuoi occhi

24 giugno – Chloe – Le maschere della verità

24 giugno – The One That Got Away

I film originali e in esclusiva

15 giugno – The Contractor

24 giugno – My Fake Boyfriend

Amazon Prime Video, giugno 2022: nuovi film

6 giugno – Con chi viaggi

8 giugno – Intreccio di destini

20 giugno – Copshop

23 giugno – La cena perfetta

26 giugno – Ghiaccio

26 giugno – My Hero Academia: World Heroes’ Mission

Altri film in arrivo

1 giugno – Fargo

1 giugno – Point Break (2015)

1 giugno – Il discorso del re

2 giugno – Bigfoot Family

3 giugno – Inheritance

6 giugno – We Are Your Friends

7 giugno – Warning

9 giugno – Now You See Me 2

13 giugno – La paranza dei bambini

14 giugno – The Last Survivors

15 giugno – Incoming

15 giugno – Breach – Incubo nello spazio

18 giugno – Arlington Road – L’inganno

28 giugno – La Famiglia Addams

Altre serie tv e show in arrivo

1 giugno – Naruto – la terza stagione

1 giugno -Summer & Todd: L’Allegra Fattoria

17 giugno – World Of Winx – La prima stagione (episodi 14-26)

23 giugno – Change!! Shin Getter Robo L’Ultimo giorno del Mondo – la prima stagione

25 giugno – Bleach – la quindicesima stagione

26 giugno – Naruto – la quarta stagione

30 giugno – Shin Getter Robo Vs Neo Getter Robo – la prima stagione

Da rivedere prima che sia troppo tardi

Tuttavia, oltre ai film in arrivo ci sono anche alcuni film in scadenza. Ecco di quali si tratta:

9 giugno – Il giardino segreto, film fantastico e drammatico tratto dall’omonimo libro di Frances Hodgson Burnett.

18 giugno – Pinocchio, il film adattamento con Benigni

20 giugno – A un metro da te, la storia d’amore che nasce tra le corsi di un ospedale

30 giugno – Come un gatto in tangenziale, l’ironia del duo Cortellesi-Albanese sula distanza sociale

Chiaramente, lo stesso vale per le serie TV e per alcune di esse saranno le ultime occasioni per vederle: