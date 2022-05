Stasera in TV: in onda “Independence Day” con Will Smith

Lunedì sera noioso? La redazione di LiveUnict propone alcuni programmi interessanti da guardare comodamente sul divano. Tra questi, una nuova serie.

La fortuna [Rai 1, ore 21.25]: Si tratta di una miniserie TV di genere thriller basata sul graphic novel Il tesoro del Cigno Nero di Guillermo Corral e Paco Roca, pubblicato in Italia da Tunué nel 2020. Racconta la storia dell’americano Frank Wild, spregiudicato cacciatore di tesori, che scopre un relitto carico di monete d’oro e d’argento nell’Oceano Atlantico.

Letto n.6 [Rai 4, ore 21.18]: Bianca è una giovane dottoressa che viene assunta da un ospedale pediatrico gestito da religiosi per coprire i turni di notte in reparto. Nonostante l’apparente immagine rassicurante del luogo, questo nasconde un terrificante segreto legato al suo passato di ospedale psichiatrico: il fantasma di un bambino si aggira infatti tra i corridoi.

Overdrive [Italia 1, ore 21.20]: Andrew e Garrett Foster sono fratellastri che il padre ha riunito grazie ad una passione in comune: quella per il furto di automobili di lusso. La vera posta in gioco è però il controllo del malaffare a Marsiglia, città di porto in cui si svolge tutta la storia.

Independence Day [Mediaset 20, ore 21.04]: nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati e inizia una metodica distruzione di grandi città terrestri: tutto sembra perduto finchè il presidente americano in persona non sale su un aereo va a combattere gli alieni.