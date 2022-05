UNICT – Giornate di orientamento a corsi di laurea magistrale: il calendario

Organizzate giornate di orientamento nel corso delle quali si potranno ottenere informazioni in merito ai corsi dei diversi dipartimento dell'Università degli Studi di Catania.

In cerca del corso di laurea magistrale più adatto alle proprie esigenze? L’Università degli Studi di Catania punta ad aiutare gli interessati, facendo in modo che questi scelgano consapevolmente, organizzando delle giornate di orientamento ai corsi di laurea magistrale biennale offerti dai diversi dipartimenti d’ateneo. Nel corso di queste giornate verranno fornite tutte le informazioni in merito ad offerta formativa, strutture e servizi.

A tal proposito è stato reso pubblico un calendario, destinato ad essere aggiornato.

Il calendario

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente

Prevista per lunedì 30 maggio, alle ore 11, la presentazione dei seguenti corsi di laurea magistrale:

Biotecnologie agrarie

Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio

Scienze e tecnologie agrarie

Scienze e tecnologie alimentari

Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica

Si terrà sempre lunedì 30 maggio, ma a partire dalle ore 12, la giornata di orientamento relativa ai corsi di laurea magistrale in:

Automation Engineering and Control of Complex Systems

Communications Engineering

Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition

Electronic Engineering

Ingegneria informatica

In aggiornamento…