UNICT – Torna Porte Aperte: “La gioia di condividere e fare tanto insieme”

Ritorna l'attesissimo Porte Aperte: una serie di eventi organizzati dall'Università di Catania riguardanti cultura, spettacolo ed eventi. La redazione di LiveUnict ha preso parte alla conferenza stampa sentendo ai propri microfoni il Prof. Rosario Castelli e il Magnifico Rettore Francesco Priolo.

Con il rallentamento delle misure Covid e un graduale ritorno alla “normalità” sono molti gli eventi organizzati e relativi all’università di Catania che fanno ritorno. Tra questi, negli scorsi giorni ad esempio c’è stato il Palio d’Ateneo, rimasto in sospeso per due anni a causa della pandemia. Ma, gli eventi più attesi sono senz’altro quelli di “Porte Aperte”.

Cos’è “Porte Aperte”

Porte Aperte è una raccolta di eventi durante la stagione estiva dal 3 giugno fino al 3 agosto. Eventi di vario genere: teatro, cinema, musica e intrattenimento. “C’è tanta emozione – esordisce il Prof. Rosario Castelli ai microfoni di LiveUnict, delegato alla comunicazione e alle attività culturali -, ma prevale la gioia e l’entusiasmo di ritornare insieme a fare tanto. In quest’ultimo periodo l’Università è stata molto attiva. Di recente c’è stato il Palio d’Ateneo, il Salone dello Studente e il Festival delle radio. Ognuna di queste iniziative, abbiamo visto – dice il Prof. Castelli -, ha riscosso un enorme successo perché c’è la voglia da parte di tutti di incontrarsi e condividere. Noi, da un lato stiamo cavalcando questo entusiasmo che ci stimola e dall’altro lato riprendiamo le consuetudini che avevamo forzatamente interrotto con la sensazione di un ritorno alla normalità grazie anche al ritorno di Porte Aperte”.

“Siamo forse il primo ateneo che ha lanciato iniziative come Porte Aperte – continua -, e adesso abbiamo visto che anche altri Atenei ci hanno preso “come modello” per attività di tale genere e noi siamo felici e ci piace!”

Le parole del Magnifico Rettore

Alla conferenza stampa per la presentazione di “Porte Aperte” era presente anche il rettore che ha esordito con grande entusiasmo e coinvolgimento. “Dopo due anni di pandemia – dice il Rettore -, c’è tanta voglia di stare insieme e tanta voglia di tornare a condividere e dopo il Salone dello Studente, l’Università di Catania riparte con Porte Aperte. Apre nuovamente i suoi luoghi simbolo con la collaborazione di 30 diverse associazioni per tanti spettacoli che vanno dal teatro alla musica e quindi cultura ma anche una maniera per attrarre tanti giovani e cittadini per fare conoscere sempre meglio il nostro Ateneo”.

“Saranno tanti i luoghi aperti per tali occasioni, il Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, l’ex cinema Experia” – aggiunge il Rettore

Alcuni eventi in programma

Durante il corso della mattinata sono stati presentati tutti gli eventi che saranno in programma dal 3 giugno al 3 agosto. Tali eventi sono reperibili sul sito dell’università di Catania.

Instrument Jam: venerdì 3 giugno alle ore 21, sul sagrato della chiesa di San Nicolò l’Arena si terrà il primo evento d’inaugurazione. In scena la compagnia Zappalà danza nello spettacolo inserito nel Festival “Med Dialogue”.

venerdì 3 giugno alle ore 21, sul sagrato della chiesa di San Nicolò l’Arena si terrà il primo evento d’inaugurazione. In scena la compagnia Zappalà danza nello spettacolo inserito nel Festival “Med Dialogue”. Persepolis: martedì 7 giugno alle ore 21 nel cortile dell’ex cinema experia, si terrà l’esposizione del film di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud nell’ambito di “Learn by comics”. Inoltre, alle 17 ci sarà una masterclass con il fumettista Disney Roberto Vian.

martedì 7 giugno alle ore 21 nel cortile dell’ex cinema experia, si terrà l’esposizione del film di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud nell’ambito di “Learn by comics”. Inoltre, alle 17 ci sarà una masterclass con il fumettista Disney Roberto Vian. Il piano segreto dei Benedettini: venerdì 17 giugno si terrà il tour guidato organizzato da Officine Culturali sulle tracce del monastero del 1558.

venerdì 17 giugno si terrà il tour guidato organizzato da Officine Culturali sulle tracce del monastero del 1558. Retour: si esibirà l’8 e il 9 luglio nel cortile del Monastero dei Benedettini dalle ore 20.

si esibirà l’8 e il 9 luglio nel cortile del Monastero dei Benedettini dalle ore 20. DiSummer Fest 2022: si terrà giovedì 21 luglio a partire dalle ore 20 nel cortile del Monastero dei Benedettini la festa studentesca tra esibizioni e dj set.

si terrà giovedì 21 luglio a partire dalle ore 20 nel cortile del Monastero dei Benedettini la festa studentesca tra esibizioni e dj set. Fabri Fibra: in concerto per l’ultima giornata in occasione di Porte Aperte, il cantante si esibirà alle ore 21 a villa Bellini. Per gli studenti sono previsti biglietti a prezzo ridotto.

Questi sono solo alcuni degli eventi di Porte Aperte presentati oggi nell’aula magna del Palazzo Centrale. L’estate sarà ricca di eventi e spettacoli per ogni tipo di pubblico.