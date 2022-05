Catania, al via l’iniziativa “Scuole Green”: sensibilizzazione ambientale negli istituti

Al via la "Scuole Green", iniziativa che coinvolgerà diversi istituti di Catania e provincia in attività per la valorizzazione e la cura del territorio.

Nella giornata di oggi 26 Maggio, nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, verrà presentata la prima edizione della “Giornata di attività condivise dalle Scuole Green della Provincia di Catania”.

Una nuova iniziativa

Oggi alle ore 11,00 al Palazzo degli Elefanti, alla presenza degli assessori all’Ambiente e al Mare, Barresi e Cristaldi, e del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, si svolgerà la presentazione di una nuova iniziativa a tema ambiente. Questa sarà promossa dal Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro”, la cui dirigente è Elisa Colella, istituto capofila della rete scolastica Green in tutta la Sicilia.

Giornata di sensibilizzazione

In tutto, sono 17 gli istituti di Catania e provincia che hanno deciso di aderire alla giornata di sensibilizzazione ambientale, fissata per il 31 Maggio prossimo. Ogni scuola parteciperà all’iniziativa con una serie di attività dedicate alla sensibilizzazione degli studenti al rispetto dell’ambiente e del pianeta. L’intera giornata si svolgerà all’interno dei cortili e negli spazi esterni delle scuole in questione, negli spazi urbani circostanti e alla spiaggia libera n. 2 della Plaja.