Covid Sicilia, +731 nuovi casi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati relativi ai nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di seguito il bollettino.

Il Ministero della Salute ha diffuso i dati relativi al covid e il numero di positivi e di decessi registrati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia sono stati registrati 9.820 nuovi positivi e 80 decessi.

In Sicilia oggi si contano 731 nuovi casi e 5 vittime. Attualmente la Sicilia è la quinta regione per numero di contagi giornalieri in Italia. Ecco la situazione nelle varie province.