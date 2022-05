Catania, torna l’Umbertata: ospiti e programma della nuova edizione

A Catania il ritorno della tanto attesa Umbertata. Il tema della IX edizione sarà "Prendersi cura di...", ad ogni associazione il compito di declinarlo.

Dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, a Catania torna l’Umbertata 2022, l’evento ormai celebre promosso dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli ma che coinvolge oltre quaranta realtà associative locali. L’appuntamento è per domenica 22 maggio dalle ore 10.00 alle 24.00, in in Piazza Ettore Majorana, più nota come Piazza Umberto o “Piazza dei due chioschi”.

La giornata sarà caratterizzata da festa, musica, confronto, arte e laboratori, anche per i più piccoli.

Tema, momenti e ospiti

Il tema di questa edizione, la numero nove, sarà “Prendersi cura di…”, una formula appositamente generica, che possa consentire una declinazione a ciascuna associazione partecipante.

Si distingueranno tre momenti principali nel corso della giornata:

dalle ore 10:00 alle 13:30 le associazioni, divise in quattro gruppi tematici (Tutela e difesa dell’ambiente e dei diritti della persona; Assistenza, aiuto e supporto negli ospedali e non; Educativa culturale; Inclusione sociale) si confronteranno sul “prendersi cura di…” ;

(Tutela e difesa dell’ambiente e dei diritti della persona; Assistenza, aiuto e supporto negli ospedali e non; Educativa culturale; Inclusione sociale) ; dalle 13:30 alle 15:00 , la pausa pranzo basata sulla convivialità;

, la pausa pranzo basata sulla convivialità; dalle 17.30 e fino alla mezzanotte spazio alle testimonianze delle associazioni, allo spettacolo e flashmob per la pace, esibizioni di scuole di danza e sketch a cura della compagnia teatrale “Ouroboros”.

Altri momenti verranno riservati alla musica, grazie alla presenza dei cantautori Dario Greco, Mirko Bianca e Carmelo Ferlito, e alla comicità, con Fabio Arena. Ancora musica con il trio Sventuras, con il gruppo V-Zone (tribute band delle Vibrazioni) e con i Supernova, che chiuderanno la IX edizione dell’Umbertata.

Una festa tanto attesa che vuol rappresentare un ritorno alla normalità e che non sarebbe tale senza il lavoro di numerosi volontari che si impegnano ogni giorno nelle associazioni.