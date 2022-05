UNICT – Via al Palio d’Ateneo: le competizioni di oggi

Gli studenti, gli insegnanti e il personale dell'Università di Catania partecipano, da oggi, alla nuova edizione del Palio d'Ateneo. Le competizioni al villaggio "Le Capannine".

Dopo due anni di stop, torna ufficialmente e prende il via oggi il Palio d’Ateneo, la tradizionale Festa dello sport universitario.

Le competizioni di oggi si terranno all’interno del villaggio turistico “Le Capannine”. Il Palio d’Ateneo si concluderà invece domani, venerdì 13 maggio, negli impianti sportivi del Cus Catania, alla Cittadella universitaria.

La XVII edizione del Palio è organizzata dal Cus con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Università di Catania, ed è aperta agli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico in corso, ma anche ai docenti e al personale tecnico amministrativo, suddivisi in squadre in rappresentanza di ciascun dipartimento.

In questa occasione, per le intere giornate di giovedì e venerdì saranno sospese tutte le attività didattiche.

“Sono veramente felice che il CUS possa organizzare, dopo due anni – spiega Luigi Mazzone, presidente del CUS Catania – una manifestazione così importante e sentita dagli studenti. In questi anni di pandemia, abbiamo tenuto aperte le nostre strutture, tranne nel periodo del lockdown, seppur sempre nel rispetto delle norme e della sicurezza dei nostri tesserati. Lo sport per noi è vita e l’abbiamo testimoniato anche con queste scelte. Il Palio è competizione, ma anche allegria e goliardia. Un simbolo che ritorna”.

“Il Palio è una festa – aggiunge il Rettore Francesco Priolo – , un modo gioioso e fortemente simbolico di ritornare gradualmente alla normalità, dopo due anni di pesanti restrizioni. Saranno l’allegria dei nostri studenti, il loro entusiasmo, la voglia di socializzare e di vivere pienamente il periodo di formazione universitaria a rinvigorire il nostro senso di appartenenza collettivo all’Università di Catania, facendo da apripista a due settimane piene di eventi, con il Salone dello Studente, il Festival nazionale delle Radio Universitarie, Famelab e il Festival delle Istituzioni”.

Il programma di oggi

Oggi, al villaggio turistico “Le Capannine”, le rappresentative si sfideranno in tornei di: