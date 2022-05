Stasera in TV: in onda “Eurovision Song Contest 2022”

Giornata pesante? La redazione vi consiglia dei film e delle trasmissioni da non perdere assolutamente stasera in tv.

Eurovision Song Contest 2022 [Rai uno, ore 20:30]: Da Torino Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico commenteranno le semifinale dell’Eurovision condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattellan e Mika.

Il giustiziere della notte [Rai due, ore 21:20]: La vita di un chirurgo di Chicago viene stravolta dalla morte della moglie e dallo stupro della figlia. Lui cambierà radicalmente e diventerà il giustiziere, preso dalla rabbia e dalla collera cercherà di uccidere gli assassini della moglie.

Un figlio di nome Erasmus [Canale5, ore 21:20]: Quattro quarantenni partono per Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che i quattro hanno amato durante l’Erasmus in Portogallo. La donna però ha lasciato una sorpresa: un figlio concepito da uno di loro. I quattro, aspettando il test del DNA, ricercano il ragazzo ormai ventenne.

I due carabinieri [Cine34, ore 21:00]: Marino e Glauco con motivazioni diverse entrano nell’arma dei carabinieri, Marino corteggia Rita che però ricambia Jacopo, Marino allora si fa trasferire in Piemonte dove ritrova Glauco, i due sono costretti a collaborare a un’azione antidroga.